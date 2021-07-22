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Meliz Redif, isyan etti

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Olimpiyatlarda yer alan ilk ve tek Kıbrıslı Türk atlet olarak tarihe geçen başarılı sporcu Meliz Redif, “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali” etkinliklerinin ardından atletizm pistinin geldiği son hali görüntüledi

22 Temmuz 2021 Perşembe 18:35
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Meliz Redif, isyan etti

2012 Londra Olimpiyatları “4x400 m” kategorisinde, Olimpiyatlarda yer alan ilk ve tek Kıbrıslı Türk atlet olarak tarihe geçen başarılı sporcu Meliz Redif, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla , ülke sporunda gelinen noktayı özetledi.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali kapsamında, pek çok spor müsabakası ve etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu’nun, aradan geçen 48 saate rağmen halen temizlenmediğini gözler önüne seren bir video paylaşan Redif, “Spora büyük katkı sağladınız ama gelişimine değil çöküşüne; yine ve yeniden” yorumunu yaptı.

Atletizm pistinin mahvolduğuna dikkat çeken Redif’in paylaştığı videoda, atletizm pistindeki çöpler ve zemindeki hasar dikkat çekiyor…

Meliz Redif, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali dediniz ve ‘Bir Dünya Spor’ sloganıyla Lefkoşa'da zar zor ayakta duran spor kompleksini özelliklerde atletizm pistini mahvettiniz. Teşekkürler... Spora büyük katkı sağladınız ama gelişimine değil çöküşüne yine ve yeniden.”

Son Güncelleme: 22.07.2021 18:54
Anahtar Kelimeler:
Meliz Redif
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