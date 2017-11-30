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Melomania ile müzik bilgini test et, iPhone X kazan!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler gelenekselleşen müzik bilgi yarışması ile iPhone X kazanıyor.

30 Kasım 2017 Perşembe 16:26
Melomania ile müzik bilgini test et, iPhone X kazan!
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Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yıllardır yoğun ilgi gören ve gelenekselleşen “Melomania” müzik bilgi yarışması, yeni yıla girerken yine sürprizlerle hem eğlendirmeye hem de kazandırmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları, Melomania isimli yarışma ile müzik bilgilerini ölçerken aynı zamanda son teknoloji akıllı cihaza da sahip olma şansını yakalayacak. Melomania’da en yüksek puanı alan kişi iPhone X akıllı telefonun sahibi olacak.

24 Kasım 2017’de başlayan ve ilk günden itibaren yoğun ilgi gören Melomania müzik bilgi yarışması, 6 hafta sürecek.

iPhone X için yarışılacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Melomania müzik bilgi yarışmasında yarışarak iPhone X kazanmak isteyen müşterileri için yapılması gerekenleri şöyle aktardı: “Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 758 11 11 telefon numarasını arayarak; gerek Türkçe, gerekse yabancı yüzlerce şarkıyı dinleyerek, solistlerin kim olduğunu tahmin edecek. En yüksek puana ulaşabilmek için yarışmaya dilediği kadar katılma hakkına sahip olan Kuzey Kıbrıs Turkcell bireysel hat müşterileri her bir doğru cevaptan 5 puan kazanacak. Yarışmanın tamamlanmasıyla doğru cevap puanlarının toplamında en yüksek puanı alan kişi iPhone X akıllı telefonun sahibi olacak.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 7 Ocak 2018 günü sona erecek yarışma için servisi her aramanın dakikasının 2 TL / 31 kontör olduğu bilgisine de yer verdi.

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Son Güncelleme: 30.11.2017 17:00
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