Memduh Ulugün cinayeti davasında karar verildi

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temizlik..hade tayyip kurtarsin sizi da gorelim..
olayın tayyiple ne alakası var. tayyipmi dedi gitde öldür diye..
hayır tayip le alakası yok bu canilerin yakınları tayip e gel da bizi kurtar bu kıbrıslılar bizi istemezler diye mahkeme önünde bağırıyorlardı ondanBeğen (7) Beğenmedim! (0)
BURAVO KKTC.....TEMİZLİK BAŞLASIN .!