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Memduh Ulugün cinayeti davasında karar verildi

27 Eylül 2019 Cuma 11:46
Memduh Ulugün cinayeti davasında karar verildi

Memduh Ulugün cinayet davasında karar bugün açıklandı. 

Mahkeme, Memduh Ulugün'ü öldürmekten yargılanan Mehmet ve Meryem Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Memduh Ulugün
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dervis 2019-09-27 11:51:25

temizlik..hade tayyip kurtarsin sizi da gorelim..

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ömer 2019-09-27 12:00:14

olayın tayyiple ne alakası var. tayyipmi dedi gitde öldür diye..

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ahmet 2019-09-27 12:38:33 @ömer

hayır tayip le alakası yok bu canilerin yakınları tayip e gel da bizi kurtar bu kıbrıslılar bizi istemezler diye mahkeme önünde bağırıyorlardı ondan

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KEMAL 2019-09-27 15:48:19

BURAVO KKTC.....TEMİZLİK BAŞLASIN .!

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