Meme kanserinde farkındalığı artırma ayı etkinlikleri sürüyor

Bu kapsamda Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile Antik Mağusa Vakfı işbirliğinde Perşembe pazarında kermes gerçekleştirildi.

Kermeste yiyecek, içecek, ‘kıyafet, oyuncak gibi ürünler satışa sunuldu.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay, etkinliğe ilişkin BRT’ye açıklamada bulundu.

Canaltay, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Kanser Hastaları Yardım Derneğine destek vererek kermes düzenlediklerini belirterek, Antik Mağusa Vakfı olarak bunun yanında her türlü sosyal sorumluluk projesinde yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu da bu ayın meme kanseri fatkındalık ayı olduğuna işaret etti.

Menteşoğlu, herkesin bu konuda geç kalmadan erken tanı merkezlerine başvurmasını istedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de etkinliğe katılarak destek verdi.Arter, bu tür etkinliklere her zaman katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

(BRT)