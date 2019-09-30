‘Meme Kanserinde Farkındalık Ayı’nda birçok etkinlik gerçekleştirilecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Ekim Ayı’nın “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” olması nedeniyle, ülkede meme kanserinde gelinen son nokta ile ay boyunca yapılacak etkinlikler konusunda basın toplantısı düzenledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, 1-31 Ekim tarihlerinin meme kanserinde farkındalığı artırma ayı olduğunu anımsatarak, bu ayda umut ve güzellikleri anımsatması dolayısı ile her yeri pembeye dönüştürmeye çalıştıklarını anlattı.

Bu tarihlerde erken teşhisin vurgulanması gerektiğini kaydeden Kocaismail, kanserin erken teşhis ile önlenebileceğini vurguladı.

Ülkede yılda 170-200 civarı kadının meme kanseri teşhisi aldığı bilgisini veren Kocaismail, ülkede onkolog, hematolog ve radyoterapi uzmanlarının bulunmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Kocaismail, ‘Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasasının’ meclisten geçmesine rağmen işlevliğinin olmadığını belirterek, konunun üzerine gidileceğine işaret etti.

Kocaismail, tüm halkı farkındalık yaratmak için yapılacak etkinliklere katılarak destek vermeye çağırdı.

Etkinlikler kapsamında, standlar kurulacak, kermes ile seminerler düzenlenecek, köylerde broşür dağıtılacak, tüm okullarda rozet takılıp, bağış toplanacak.

İngilizlerden oluşan Blister Sisters Ekibi de 16-22 Ekim tarihleri arasında üç şehri yürüyerek gezecek ve geçecekleri 200 kilometre boyunca bazı noktalarda etkinlikler yapacaklar.

(BRT)