Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

‘Meme Kanserinde Farkındalık Ayı’nda birçok etkinlik gerçekleştirilecek

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:14
‘Meme Kanserinde Farkındalık Ayı’nda birçok etkinlik gerçekleştirilecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Ekim Ayı’nın “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” olması nedeniyle, ülkede meme kanserinde gelinen son nokta ile ay boyunca yapılacak etkinlikler konusunda basın toplantısı düzenledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, 1-31 Ekim tarihlerinin meme kanserinde farkındalığı artırma ayı olduğunu anımsatarak, bu ayda umut ve güzellikleri anımsatması dolayısı ile her yeri pembeye dönüştürmeye çalıştıklarını anlattı.

Bu tarihlerde erken teşhisin vurgulanması gerektiğini kaydeden Kocaismail, kanserin erken teşhis ile önlenebileceğini vurguladı.

Ülkede yılda 170-200 civarı kadının meme kanseri teşhisi aldığı bilgisini veren Kocaismail, ülkede onkolog, hematolog ve radyoterapi uzmanlarının bulunmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Kocaismail, ‘Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasasının’ meclisten geçmesine rağmen işlevliğinin olmadığını belirterek, konunun üzerine gidileceğine işaret etti.

Kocaismail, tüm halkı farkındalık yaratmak için yapılacak etkinliklere katılarak destek vermeye çağırdı.

Etkinlikler kapsamında, standlar kurulacak, kermes ile seminerler düzenlenecek, köylerde broşür dağıtılacak, tüm okullarda rozet takılıp, bağış toplanacak.

İngilizlerden oluşan Blister Sisters Ekibi de 16-22 Ekim tarihleri arasında üç şehri yürüyerek gezecek ve geçecekleri 200 kilometre boyunca bazı noktalarda etkinlikler yapacaklar.
(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Meme KanseriHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti
Bakan Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti
İskele Belediyesi Kendi Öz Kaynaklarıyla Altınova ve Ağıllar Köyü’ne Su Hattı Çekiyor
İskele Belediyesi Kendi Öz Kaynaklarıyla Altınova ve Ağıllar Köyü’ne Su Hattı Çekiyor
7. KAV Parkeoloji Çocuk Etkinliği yapıldı
7. KAV Parkeoloji Çocuk Etkinliği yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim