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"Memleket yangın yerine dönmüşken Bursa’da şeftali yemeye giden zihniyete isyanımız var"

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla bugün genel grev ve eylem gerçekleştiriyor...

01 Nisan 2022 Cuma 12:34
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"Memleket yangın yerine dönmüşken Bursa’da şeftali yemeye giden zihniyete isyanımız var"
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan eylemde konuştu. 

Bengihan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

“İnsafsızca yapılan zamları protesto için meydanlardayız Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek için meydandayız. Adalet ve demokrasi için meydandayız. Sucuoğlu hükûmetine yazıklar olsun. 
Sucuoğlu hükümeti, İnsafsız zamlarla partizanca kararlarla halkı yoksullaşmaya, ülkeyi karanlığa sürükledi. Memleketi yönetemiyorlar
İktidar bizim işimiz dediler kendi bakanlarını atamaya bile irade gösteremediler.
Geleceğe yürüyoruz dediler, zamlarla ülkeyi karanlığa sürüklediler.
Bizi mum ışığında oturmaya mahkûm ettiler, neyin geleceği?
‘Gailemiz halkımın cebindeki 5 kurusu 10 kuruş yapabilmektir’ dediler biz su an değil 5’ i 10 yapmak cebimizdeki 5’den de olduk yuh olsun yuh olsun!
Başbakandan randevu talep ettik cunku endişeliyiz. Yok pandemi , yok Ukrayna savaşı yok döviz yükseldi ben bişey yapamam dedi sen bişey yapamazsan o koltukta ne işin var? Neden o koltukta oturun
Hükümet ağlama duvarı değildir. Çözüm üretme kapasiteniz yoksa hükümet etmeye hakkınız yoktur.
İnsafsızca yapılan zamlara, toplumsal yok oluşa, yoksullaşmaya inisyanımız var. 
Biradan sütten daha ucuz olduğunu söyleyen zihniyete isyanımız var. 
İsyanımız var. Memleket yangın yerine dönmüşken Bursa’da şeftali yemeye giden zihniyete isyanımız var.

Son Güncelleme: 01.04.2022 12:43
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