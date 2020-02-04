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Memur-Sen: "2020 yılına girer girmez 'zam fırtınası' ile karşı karşıya kalındı"

Memur-Sen Başkanı Akın Manga açıklama yaptı.

04 Şubat 2020 Salı 13:02
Memur-Sen: "2020 yılına girer girmez 'zam fırtınası' ile karşı karşıya kalındı"

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde bulunan İstatistik Kurumu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda, çalışanların ve emeklilerin yaşam koşullarını kolaylaştıracak düzenleme talep etti.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, söz konusu tasarıda düzenleme yapılırsa gerçek enflasyonun tespitinin mümkün olacağını, aksi takdirde varılacak sonucun softa şaşırtmasından öteye gidemeyeceğini savundu.

Manga, 2020 yılına girer girmez “zam fırtınası” ile karşı karşıya kalındığını çalışanlarla emekliye verilen yüzde 4,09 oranındaki hayat pahalılığı artışının sıfırla çarpıldığını iddia etti.

Vatandaşın günlük yaşamını direkt etkileyen, temel gıda ihtiyacını karşıladığı çarşı fiyatları ile İstatistik Kurumu’nca açıklanan oranların birbirini tutmadığını öne süren Manga, “Et, süt, süt ürünleri, meyve-sebze ve tüp gaza gelen zamlar, insanımızı asgari beslenme ihtiyacını bile karşılayamaz hale getirdi.” ifadelerini kullandı.

Emlak vergilerine yapılana artışı da eleştiren Manga, emlak vergilerinden Taşınmaz Mal Komisyonu’na yüzde 15 kaynak aktarıldığını belirterek, buna tepki gösterdi.

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2020Memur-SenZamFırtınasıHaberKıbrısGündem
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