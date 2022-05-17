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Memur-Sen Bağımlılık ve farkındalık eğitim seminerleri düzenledi

17 Mayıs 2022 Salı 10:15
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Memur-Sen Bağımlılık ve farkındalık eğitim seminerleri düzenledi

Memur-Sen Bağımlılık ve farkındalık eğitim seminerleri düzenledi.

Seminere katılan kamu çalışanlarına sertifika verildi.

Lefkoşa AKM de iki gün boyunca devam seminerlerin açılışını Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu gerçekleştirirken iki gün boyunca kursiyerler Bağımlılık ve farkındalık üzerine uzmanlardan bilgi aldılar. 

Seminer sonrası açıklama yapan Memur-Sen Başkanı Akın Manga sendika olarak bu yıl içinde hizmet içi eğitimleri planladıkları şekilde devam ettirdiklerini ve ilerleyen günlerde yeni hizmet içi eğitimlerinin de olacağını söyledi. 

Manga sendika olarak hizmet içi eğitimleri önemsediklerini bu bağlamda üyelere yönelik olarak bu çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi

Seminer sonrası katılımcılara sertifika verilirken kurs verenlere de plaket taktim edildi.....

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