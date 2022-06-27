Memur-Sen Bakü'deki toplantıya katılıyor

Memur-Sen’den bir heyet, Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği’nin 2022 yılı istişare toplantısına katıldı.

Toplantı, 27-29 Haziran tarihleri arasında, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yapılıyor.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Memur-Sen’i temsilen bu toplantıya, Genel Başkan Akın Manga, Yağmur Çelik ve Sultan Durusular katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, toplantının tebliğ konuşmasında, ileriki dönemde, KKTC Devletinin tanınması yönünde, üye devletlerce girişim ve destek talebinde bulundu.