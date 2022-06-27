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Memur-Sen Bakü'deki toplantıya katılıyor

27 Haziran 2022 Pazartesi 10:39
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Memur-Sen Bakü'deki toplantıya katılıyor
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 Memur-Sen’den bir heyet, Uluslararası Eğitim Sendikaları Birliği’nin 2022 yılı istişare toplantısına katıldı.

Toplantı, 27-29 Haziran tarihleri arasında, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de yapılıyor.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Memur-Sen’i temsilen bu toplantıya, Genel Başkan Akın Manga, Yağmur Çelik ve Sultan Durusular katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, toplantının tebliğ konuşmasında, ileriki dönemde, KKTC Devletinin tanınması yönünde, üye devletlerce girişim ve destek talebinde bulundu.

Son Güncelleme: 27.06.2022 11:14
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