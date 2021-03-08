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MEMUR-SEN BAŞBAKAN SANER İLE GÖRÜŞTÜ

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Başbakan Hamza Ersan Saner ile gerçekleştirdikleri görüşmede, kamuda ötelenen yüzde 10,65 hayat pahalılığı ödeneğinin geri iadesi talebinde bulunduklarını,  benzer öteleme ve maaş kesintilerine kesinlikle karşı olduklarını vurguladıklarını bildirdi.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:42
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MEMUR-SEN BAŞBAKAN SANER İLE GÖRÜŞTÜ

Manga yazılı açıklamasında, kamu çalışanları ile emeklilerin maaşlarının, “faizsiz kredi kaynağı” olarak görülmesi anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti, ayrıca pandemi ile mücadelenin en ön saflarında risk altında çalışan mevsimlik işçilerin iş güvencesine kavuşturulması, sosyal haklarının verilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Manga, eğitim ve turizmin normale dönebilmesi için aşılama programının yapılması durumunda ülkeye çift aşılı karantinasız girişlerin; güvenli girişlerinin önünün açılabileceğini ifade etti.

Akın Manga, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayarak, “Kadınlara şiddetin her türüne karşı olduğumuzu belirtir, kadınlar anadır, bacıdır, başımızın tacıdır” dedi.

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