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Memur-Sen Başkanlığı’na Akın Manga seçildi

Memur-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu’nda Sendika Genel Başkanlığı’na Akın Manga seçildi. 

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:11
Memur-Sen Başkanlığı’na Akın Manga seçildi
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Memur-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu’nda Sendika Genel Başkanlığı’na Akın Manga seçildi
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’da Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

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“Genel Başkan Akın Manga, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kasabalı, Genel Sekreter Emre Aksu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Tertemiz, Mali Sekreter Onur Cömert, Örgütlenme Sekreteri Çağakan Kuyucuoğulları, Eğitim Sekreteri Sedat Hacımehmet, Lefkoşa Bölge Başkanı Mustafa Çakır, Mağusa Bölge Başkanı Mehmet Alparslan, Girne Bölge başkanı Ömer Manga, Güzelyurt Bölge Başkanı Kamil Yürekli, Basın Yayın Sekreteri Emrullah Alşan, Sosyal İşler Sekreteri Yılmaz Dostel.”
Yürütme Kurulu üyeleri ise şöyle: “Genel Başkan Akın Manga, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kasabalı, Genel Sekreter Emre Aksu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Tertemiz, Mali Sekreter Onur Cömert, Örgütlenme Sekreteri Çağakan Kuyucuoğulları.”

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MEMUR-SEN-AKINMangaSeçildiHaberKıbrıs
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