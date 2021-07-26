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MEMUR-SEN: “Çağman’ın Yeniden Bakan Yapılması Olumlu”

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, Koral Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine yeniden getirilmesini olumlu karşıladıklarını açıkladı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:46
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MEMUR-SEN: “Çağman’ın Yeniden Bakan Yapılması Olumlu”

Manga yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine bir ayı geçmiş olsa da, yeniden Koral Çağman’ın atanmış olmasını, çalışma yaşamı açısından olumlu karşılıyoruz” dedi.

Manga, asgari ücretlinin refah düzeyini yükseltecek düzenlemeye acil ihtiyaç duyulduğunu, 
İş Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum yasası ile ilgili değişiklikler hakkında sendikaların itirazı olmasına rağmen sürecin sürdürüldüğünü geçici kamu görevlileri ile ilgili çalışmaların da sonuçlanmadığını belirtti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Akın Manga, Bakan’ın Çalışma Danışma Kurulu’nu oluşturup, bahse konu düzenlemelerle ilgili paydaş örgütlerle ivedi olarak asgari müştereklerde görüş birlikteliği sağlamak hedefiyle görüşmelere başlaması gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Memur SendikasıMEMURSENAkın Manga
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