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Memur-Sen'den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:05
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Memur-Sen'den 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı


1 Eylül Dünya Barış Günü, tüm Dünya’da endişe ve kaygıyla kutlanıyor. Başta Rusya-Ukrayna Savaşı’nın aylardır devam ediyor olması ve etkileri, özelde Avrupa’yı ve genelde tüm Dünya’yı endişelendirmektedir. Enrejiye ulaşım yanında, gıdaya ulaşım da tehdit altındadır.

Barış ve Güvenlik yanında, sağlıklı yaşam da bir belirsizliğe gitmektedir. Nükleer tehdit ise başta Avrupa insanının uykularını kaçırmaktadır. ABD ile Fransa’nın teşvik ve dürtüleri ile, Yunanistan Ege ve Akdeniz’de, Türkiye’ye karşı tahriklerini sürdürüyor. Yunanistan’ı piyon olarak kullanıyorlar. Tek amaçları Türkiye’yi kıskaca almak, Suriye’de başlaması an meselesi olan harekatı engellemektir. Türkiye’nin mavi Vatan’daki haklarını savunmaktan caydırmayı amaçlamaktadırlar.

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkan’ı Nikos Anastasiadis ise, Limasol’da yaptığı açıklamada, asıl görevinin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumak olduğunu açıklamıştır. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 21/12/1963’te Rum-Yunan tarafından silah zoruyla işgal etmiş olduklarını unutturmaya çalışmıştır. Mevcut statükonun tarafımızdan asla kabul edilmediğini ve edilmeyeceğini Anastasiadis’e hatırlatırız. Bu gerçeklere rağmen, içimizdeki bazı hayalperestlerin Rum örgütlerle sözde Federal çözüm hedefli, ortak eylem yapacak olmalarını gaflet ve acizlik olarak değerlendiriyoruz. Rum tarafı hakimiyetçi zihniyetinden, asla vazgeçmemiştir.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nü tüm sıkıntılara rağmen, KKTC Devleti çatısı altında egemen bir halk olarak barış, özgürlük ve güvenlik içerisinde kutlamanın huzurunu yaşıyoruz.

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