Memur-Sen'den 19 Mayıs mesajı

Kurtuluş Savaşı’nın başlatıldığı gün olan, 19 Mayıs’ın (1919) 103. Yıldönümünü, Türk ulusu olarak, onur ve gururla kutluyoruz.

30 Ekim 1918’de, Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda, Osmanlı’nın imzaladığı ateşkes anlaşması ile, Osmanlı Devleti kayıtsız-şartsız düşmanlara teslim oluyordu. Bu anlaşmayla, Osmanlı ülkesinin bütünüyle işgal edilmesinin yolu açılıyordu. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi ünvanıyla gönderilme teklifini kabul etti. 16 Mayıs 1919’da karargah mensuplarıyla birlikte Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan yola çıkar ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basar.

İşgale karşı aylardır planladığı, Ya İstiklal Ya Ölüm parolasıyla, ‘’Yurt toprağı sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz.Hiçbir sevgi uğruna Millet sevgisi feda edilemez. İnsanların başta gelen görevi de, Millet’e hizmet olmalıdır.’’ Diyerek, Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatır. Sonuçta Türk Kurtuluş Savaşı’nı 30 Ağustos 1922 tarihinde, zaferle sonuçlandırır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu sağlar.

Tüm Türk Ulusu’nun Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı milletimize kutlu olsun.