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Memur-Sen'den 20 Temmuz mesajı...

Memur-Sen, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

19 Temmuz 2022 Salı 09:58
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Memur-Sen'den 20 Temmuz mesajı...
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Memur-Sen'in mesajı şöyle:

 Kıbrıs Türk halkı olarak, 20 Temmuz 1974 Barış ve Özgürlük Bayramı’mızın 48. Yıldönümünü kutlamanın, onur  ve gururunu yaşıyoruz. 11 yıl süren, direniş ve varoluş mücadelemizin zaferle sonuçlandığı 20 Temmuz 1974, Rum-Yunan tarafının ENOSİS hayallerinin de tarihe gömüldüğü bir gündür. 
1975 Cenevre görüşmelerinde, nüfus mübadelesi anlaşmasına varılmış ve istisnalar dışında, Kıbrıs Türk nüfusu Kuzey’de, Rum nüfusu da Güney Kıbrıs’ta toplanmıştır. 14-16 Ağustos 1974 2. Barış Harekatı sonucunda, Kıbrıs’ta bugünkü sınırlar oluşturulmuştur. Kıbrıs Türk Halkı, evrensel bir hak olan kendi geleceğini belirleme, (self-determınatıon) hakkını kullanarak  15 Kasım 1983’te egemen KKTC Devleti’ni  kurmuştur. Bu tarihi  ve hukuki gerçek,sözde federal çözüm gibi safsatalarla asla değiştirilemez. Kıbrıs Türk’ü egemen varlığından ve özgürlüğünden hiçbir şart alında geri adım atamaz.
 Geçmişi unutmadan, yeni nesillere geçmiş acıları yaşatmamak için, ya iki eşit egemen Devlet’in işbirliğinde bir çözüm olacak, ya da KKTC tanınma yolundaki mücadelesini sürdürecektir.
 Bazı kesimlerin, KKTC Cumhurbaşkanı’nın Rum yönetimine BM aracılığıyla sunduğu son önerilere karşı çıkışını ve  körükörüne  Federasyon savunuculuğu  yapmaları acizliktir. Rum-Yunan tarafının, Kırbrıs Türk Halkı’nın egemen varlığı ve siyasi eşit statüsünü yok sayan tutumuna destek verilmesini gaflet olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. BM Genel Sekreteri’nin  06/07/2022 tarihinde, Kıbrıs’taki taraflara, enerji  konusunda işbirliği yapma çağrısı, Kıbrıs Türk tarafının yapmış olduğu önerilerin, haklılığının bir göstergesidir.    
Her hal ve  şartta Anavatan’ımız Türkiye’nin fiili ve etkin garantörlüğü devam edecektir. Çünkü 1974’ten beri  Kıbrıs’taki barışın sağlayııcısı, BM ve AB değil, Türk askerinin Kıbrıs’taki caydırıcı gücüdür. Barış ve Özgürlük Bayramı’mızın 48. Yıldönümünde, Vatan ve Bayrak uğrunda canını feda etmiş Mücahit ve Mehmetçik’lerimizi  rahmet ve şükranla, gazilerimizi minnetle anıyoruz.
 

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