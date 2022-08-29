MEMUR-SEN'den 30 Ağustos mesajı

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

30 Ağustos 1922, büyük taaruzun 100. yıl dönümünü, Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü olarak gururla kutluyoruz. 30 Ağustos 1935 yılının Mayıs ayında 2739 sayılı yasayla, Zafer Bayramı olarak kabul edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır.

17 Mart 1983 tarihli 2429 sayılı düzenlenen, Ulusal bayram ve tatiller, 30 Ağustos’un ‘’ Zafer Bayamı’’ olduğunu ve düzenlenecek törenleri belirlemiştir. Türk Kurtuluş Savaşı’ndan ilham alan, Atatürk ilke ve devrimlerini rehber kabul eden Kıbrıs Türk Halkı da, varoluş mücadelesinde zafere ulaşmış, KKTC Devleti’ni kurmuştur.

Ne mutlu bizlere ki, Türk ulusunun kopmaz bir parçasıyız. Tek Türk Milleti’nin bir Devlet’iyiz. Bugün barış, özgürlük ve güven içerisinde, egemen bir halk olarak yaşıyoruz. Bu günleri, Kıbrıs Türk Halkı’nın bağrından çıkan, kahraman Mücahit’lerimize ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’mize borçluyuz.

Bu kutlu günde, Vatan uğruna canlarını feda eden, Mücahit ve Mehmetçik’leri saygı ve rahmetle, Gaziler’imizi minnet ve saygı ile anıyoruz. Türk Ulusu’nun 30 Ağustos Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününü yürekten kutluyoruz.