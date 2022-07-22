Memur-Sen'den açıklama...

Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

‘’Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021’’ sonuçları, özelde Kamu yönetimi genelde ise siyasi erk açısından güvenin dibe vurduğunun, açık bir göstergesidir. Siyasete karşı yitirilen güvenin geri kazanılması ve Kamu yönetiminden beklenen hizmetin, adil bir şekilde alınabilmesi için, hükmedenlerin yolsuzluğa karşı, sonuç alıcı kararlı icraatları şarttır.

Vatandaşın, Kamu kurumla rından hak ettiği hizmeti torpilsiz, rüşvetsiz ve aracısız alabilmesi esas olmalıdır. Kamu Maliyesi’nin güçlenmesi için, kayıtdışılığın kayıt atına alınması şarttır. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın girişimlerini takdirle karşılıyoruz. Özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde, hizmet bekleyen vatandaşların taleplerini, bekletilip ötelenmeden karşılanması elzemdir.

Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021 sonuçlarına baktığımızda, Sendikaların da bu konudaki paylarının sorgulanması gereği vardır. Siyasi ve ideolojik görüşleri ön plana çıkartmak yerine, insan odaklı emek ve hak mücadelesine öncelik verilmesi kanaatindeyiz.

Bu noktada, tüm siyasiler ve Sivil Toplum Örgütleri eğri oturup, doğru konuşmalı, yitirilen güveni tesis etmek için üzerlerine düşeni yapmalıdırlar."

