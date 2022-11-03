Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107
Flaş Haber
Bayram katkısı verilecek
Kapat

Memur-Sen'den hükümete eleştiri...

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), hükümete bazı konularda eleştiride bulundu.

03 Kasım 2022 Perşembe 14:12
92 Okunma
Memur-Sen'den hükümete eleştiri...



Sendika Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, net nüfus bilinmemesi ve yüksek enflasyon riski nedeniyle denk bir bütçenin hayata geçirilebileceğinden endişe duyduğunu belirtti.

Manga, kayıt dışılığın, vergi ödememek için kredi kartı kullanmaktan kaçınan özel klinik ve işletmelerin önüne geçilmeden kamu maliyesinin güçlenmesinin mümkün olmadığını savundu.

Kamuda hizmet yükünün gün geçtikçe geçici memur, sözleşmeli memur, mevsimlik işçi ve taşeron işçilerin omuzlarına yüklendiğini de ileri süren Manga, kamuda ayrıca yazılı sınavda başarılı olan bazı memurların, “nakil ve görevlendirilmeleri yasal olmadığı” gerekçesiyle mülakatı yapılmayarak mağdur edildiğini de belirtti.

Akın Manga ayrıca bazı bakanlık ve müdürlüklerin personel nakli yaptığını, bu yetkinin Kamu Hizmeti Komisyonu'nda olduğundan nakillerin yasal olmadığını iddia etti.

Manga son olarak halkın bir kesiminin geçim sıkıntısı çektiğini, buna karşı yapılması gereken fiyat denetimlerinin devlet tarafından yapmadığını ileri sürdü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret ne kadar olacak?
Ekim ayı hayat pahalılığı açıklandı!
Ekim ayı hayat pahalılığı açıklandı!
Dikkat, elektrik kesintisi!
Dikkat, elektrik kesintisi!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim