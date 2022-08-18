MEMUR-SEN: Eğitim ve sağlıkta tasarruf, söz konusu olamaz

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Sn. Ömer Aydın Köseoğlu’nun, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda kurumsal yapı oluşturma gayret ve çalışmalarını Memur-Sen olarak takdirle izliyor ve tam destek veriyoruz.

Seçim ve halk oylaması yasasında mevcut yasalar nedeniyle, başvuruları yapılıp tarihi belirlenmiş sınavların yapılamaması, Kamu Hizmeti’nin yürütülmesinde sorunlara neden olmaktadır. Kamu Hizmeti Komisyonu çalışmalarının seçim yasakları kapsamından çıkartılması şarttır. KKTC Meclis gündeminde bulunan,bunu sağlayacak düzenlemenin seçim yasakları öncesinde, KKTC Meclisi’nden geçirilmesi elzemdir. Bu konuda, Sn. Yasemin Öztürk’ün Başkanı olduğu ilgili komiteyi, acil toplanarak gereğini yapmaya çağırıyoruz.

Okulların açılımına sayılı günler kalan bu dönemde, özellikle eğitim ve sağlıkta tasarruf, söz konusu olamaz. Personel eksikliği nedeniyle, Kamu’da birçok hizmetin aksadığı, haklı grevlerin sürdüğü bilinmektedir. KKTC Bakanlık ve bağlı dairelerin teşkilat yasalarında, işçi-memur kadroları varken, Kamu’da taşeron eliyle hizmet satın alınması, Kamu’ya ihanet demektir. Emek sömürüsüne çanak tutmaktır.

Memur-Sen olarak, bir an önce taşeron işçiliğin, Kamu’da sonlandırılmasını talep ediyoruz. Bu yapılmazsa, Kamu’da hizmet kalitesi ve verimin artması da, Kamu reformu düşüncesi de, çalışma barışının korunması da, bir hayalden öteye gidemez.

Hükümet edenlere çağrımız, öncelikle Kamu çalışanları arasında, statü farklılıkları nedeniyle bozulan, eşit işe-eşit ücret ve menfaat dengesizliğini düzeltmeleridir.