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Memur-Sen, felaketlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi

06 Şubat 2020 Perşembe 13:32
Memur-Sen, felaketlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi
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Memur-Sen, 2020 yılının başında art arda yaşanan felaketlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ ve Malatya depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, Suriye’nin saldırısı sonrasında, İdlib’de 8’i Türk Askeri, birisi sivil 9 şehit verildiğini ardından dün Van’ın Başkale İlçesi yolunda üst üste iki heyelan yaşandığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişte parçalanan Pegasus Havayolları uçağında 3 kişinin kaybının da acılarına acı eklediğini vurgulayan Manga, tüm şehitlere ve ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Manga, “Türk Ulusunun başı sağ olsun. Memur-Sen olarak Tanrı’dan dileğimiz ve dualarımız, Millet olarak bu acılarımızın bir daha yaşanmamasıdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen
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