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Memur-Sen Heyeti Ankara’ya Gidecek

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Akın Manga ve beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidecek. 

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
Memur-Sen Heyeti Ankara’ya Gidecek

Heyet, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanları ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret edecek. 
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerle Türkiye’de bulunan ve sendikanın da üyesi olduğu Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalarla olan ilişkilerin geliştirilmesi ve sendika üyelerine Türkiye’de sosyal, kültürel, sağlık ve eğitim yönünden kazanımlar sağlanması amaçlanıyor.
Heyette Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda da yer alacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Memur-Sen
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