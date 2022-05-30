Memur-Sen hükümeti acil önlem almaya çağırdı

Açıklama şu şekilde:

TL’nin değer kaybına bağlı olarak, fiyat artışları kontrolsüz bir şekilde sürüyor. Tüm sektör çalışanlarının alım gücü sürekli düşüyor. İnsanımızın hayatta kalabilme sınavı gittikçe zorlaşıyor. Üretim maliyetleri yükseldikçe, sanayiciden hayvancıya, çiftçiye tüm sektörle, gittikçe üretimden kopuyor. Çalışan ve emeklilerin alım güçleri, sürekli düştüğünden, temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Diğer bir deyişle, artık ekonomik çarklar dönmüyor. Memur-Sen olarak bu noktada hükümeti acil önlem almaya çağırıyoruz.

Ekonomik çarkların dönebilmesi için, 1 Temmuz 2022’den geçerli olacak asgari ücretin derhal saptanması gerekmektedir. Bu yapılırken, yaşanan enflasyonun üzerinde, bir refah payının da dikkate alınması zorunludur. Emekli ve çalışanların maaşlarının da, 1 Temmuz 2022’den geçerli olacak maaş artışlarının da, gerçekleşen enflasyonun üzerinde olması gerektiği inancındayız.

Memur-Sen olarak, ancak bu şekilde alım gücünün arttırılması halinde, tüketimin teşvik edilebileceğine ve ekonomin çarklarının dönmesinin sağlanacağına inanıyoruz. Hükümetin kamu maliyesini güçlendirmek için, kayıtdışılığı kayıt altına alması öncelikli hedef olmalıdır.

İç ve dış yatırımcıların istihdam, üretim ve ihracata yönelik yatırımları teşvik edilmeli, önlerindeki bürokratik engeller süratle kaldırılmalıdır. Kontrolsüz fiyat artışları süratle denetim altına alınmazsa, toplumsal patlamalarla, adli suçların artışı kaçınılmazdır. İktidarı-Muhalefeti, siyasi hesapları bir yana bırakarak, halkımızın refahı odaklı, ortak çözüm üretmeye çağırıyoruz.