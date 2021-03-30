Memur-Sen: "İki komşu Devlet’in işbirliğine dayalı siyasi çözüme desteğimiz tamdır"

Memur-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde.

27-29 Nisan tarihlerinde, Cenevre’de yapılacak 5+ BM Kıbrıs Konferansında,Türkiye ile KKTC Devlet’leri tam bir iş ve güç birliği içerisinde hazırlanmaktadırlar.

Memur-Sen olarak Kıbrıs’ta iki egemen Devlet’in siyasi eşitliği temelinde,iki komşu Devlet’in işbirliğine dayalı siyasi çözüme desteğimiz tamdır.

Rum-Yunan tarafının hakimiyetçi zihniyeti ve Kıbrıs Türk Halkı’nı azınlık olarak görmesi,insanlık dışı ambargolar altında teslimiyetimizi amaçlaması nedeniyle,50 yılı aşkın süredir Federal çözüme ulaşılamadı.Bu gerçeğe rağmen,hala daha Federal çözümü savunmak,aslında çözümsüzlüğü savunmaktır.

Rum temsilciler Meclisi’nde oy birliği ile alınmış ENOSİS (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) kararı halen ortadadır.Bu acı gerçeğe rağmen, KKTC Devleti’ndeki bazı siyasilerin, Federal çözümde ısrarını ve gündemde olan TC-KKTC Devlet’leri politikasına karşı Rum siyasilerden medet umması çok manidardır.KKTC Devleti’nin egemen varlığının savunulmasına karşılar mı?

anda KKTC Meclis çoğunluğuna dayalı UBP-DP-YDP Koalisyon hükümeti görev başındadır.Pandemi ve ekonomik sorunlarla,Türkiye’nin desteği ile mücadele edilmektedir.Kıbrıs Türk Halkı’nın tüm sektörlerinin çözüm bekleyen yakıcı sorunları vardır. İktidarı-muhalefeti ile halkımız KKTC Meclisi’nde,yıkıcı değil yapıcı işbirliği ile sorunlarına çözüm üretilmesini beklemektedir

Son dönemde Memur-Sen, Kamu’da değişik statülerde çalışan geçici kamu görevlilerinin, idari yetki çerçevesinde sorunlarının çözülmesi hususunda çalışmaktadır.Çoğunluğu hukukçu üyelerimizden oluşan komitemiz,bu konuda bir yasa tasarısı taslağı hazırlamış ve resmi tarafa sunmuştur.Amacımız, geçici kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik kayıplarının giderilmesidir.Kademe ilerlemelerine, terfilerine imkan sağlanmasıdır.Bu konuda resmi tarafla temas ve görüşmelerimiz sürmektedir.

Amacı nedir?

19/2014 değşiklik yasası ile statüsüz bırakılmış geçici personelin hukuki statüye kavuşturulması ve geçici personelin iş güvenliğinin sağlanması, görev, yetki hakları, yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri, özlük işleri ve bu personelin bağlı oldukları kurumlarda yürüttükleri hizmetlerin özelliklerine göre sınıf ve görev tanımlarına ilişkin kuralların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Çalışan ve emeklilerin % 10.65 H.P ödeneği haklarının ötelenmesini,bir hak gaspı olarak görüyoruz.Hükümetin,kaynak yaratma düşüncesiyle, hayat pahalılığını dondurma düşücesine katılmıyor,asla onaylamıyoruz.Alım gücü fazlası ile gerileyen emekli ve çalışanların,daha fazla kayba tahammülleri kalmamıştır.Beklentimiz piyasada etkin denetim yapılarak fahiş fiyat artışlarının önlenmesi,alım gücünün arttırılmasıdır.

Çözüm bekleyen bunca ekonomik ve sosyal sorun varken,nereden gelirse gelsin,erken seçim çağrılarına itibar etmiyoruz.Halkımızın ezici çoğunluğunun ivedi beklentisi ve talebi,erken seçim değildir.

Bizlerin gündem ve beklentisi geçim ve gelecek güvencesidir.