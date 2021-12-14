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Memur-Sen Kayıt Dışılığın Önüne Geçmenin Önemini Vurguladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, ekonomik krize işaret ederek, kamu maliyesini güçlendirmenin tek yolunun kayıt dışılığın önüne geçmek olduğunu vurguladı.

14 Aralık 2021 Salı 12:47
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Memur-Sen Kayıt Dışılığın Önüne Geçmenin Önemini Vurguladı
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Manga yazılı açıklamasında, seçim sonrası oluşacak hükümetin, öncelikli görevinin de bu olması gerektiğini kaydetti.

“Dövizin önlenemez yükselişiyle, TL’nin değeri sıfırlanmıştır. Alım gücünü yitiren insanımız, asgari beslenme ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir” diyen Manga açıklamasına şöyle devam etti:

“Alım gücümüzün bunca düştüğü bu ortamda, ekonominin çarklarının dönmesi de mümkün olamıyor. Tek çözüm yolu, çalışan ve emeklinin alım gücünü artırmaktan geçer. Bu nedenle kamu maliyesini güçlendirmenin, görünür tek yolu kayıt dışılığı kayıt altına almaktan geçer. Gelirleri artırmanın başka yolu yoktur. Vergi dilimlerini yükselterek, gelir sağlama yolu çıkar yol değildir. Kayıt dışılığı teşvik demektir. TL’nin hızlı değer kaybı nedeniyle, 6 ayda bir uygulanan hayat pahalılığı, çalışan ve emeklinin alım gücünün kaybına neden oluyor.”

Seçim sonrası oluşacak yeni hükümetten, eşel mobilin iki ayda bir uygulamasını da talep eden Manga, “Keyfi fiyat artışı ve stokçuluk yoluyla fahiş kâr sağlayanlara karşı, etkin bir denetimin, hayata geçirilmesi artık kaçınılmazdır” dedi.

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