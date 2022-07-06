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Memur-Sen KKTC'yi Bakü'de temsil etti

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği, Temsilciler Kurulu Toplantısı 27 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihlerinde, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapıldı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:22
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Memur-Sen KKTC'yi Bakü'de temsil etti
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Türk Eğitim Sen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, Azerbaycan’ı temsilen Atiahi Genel Başkanı ve Milletvekili Settar Mehbaliyev, Kırgızistan’ı temsilen Asilbek Toktogulov, Romanya’yı temsilen Vildan Bormambey, Kazakistan’ı temsilen Aygül Mukaşeva, KKTC’yi temsilen Memur-Sen Genel Başkan’ı Akın Manga ve Makedonya’yı temsilen U.D.B Elvin Hasan katılmışlardır.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği 2022 Temsilciler Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesinde, KKTC Devleti ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen iki karar alınmıştır.

KARAR I: Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri uluslararası yeni bir rekabeti ortaya çıkarmıştır. KKTC’nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede Türkiye’ye verdiği arama ruhsatının pek çok ülkeyi rahatsız ettiği görülmektedir.Enerji temelli jeopolitik bir güç mücadelesinin sahnelediği bölgede, Türkiye’ye karşı çok yönlü bir siyasi ve askeri ittifakın oluştuğu ortadadır. KKTC’nin egemenlik haklarına sahip çıkmak ve Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine destek olmak Türk Dünyası için ortak bir siyasi irade ortaya konulması,

KARAR II: KKTC’de izolasyonlardan dolayı spor,kültür ve sanat alanlarınd, uluslararası temsil konularında sorunlar yaşanmaktadır. Gençlerin uluslararası organizasyonlarda yer almaları Rum engellemelerine takılmaktadır. BM’in göreve davet edilerek, meselenin takipçisi olunması adına 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren başlayacak KKTC’nin 40. Kuruluş yılında izolasyonun kaldırılmasına yönelik çalışmaların Dünya gündemine taşınması noktasında atılım yılı olarak planlanması.

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