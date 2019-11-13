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Memur-Sen KKTC’nin kuruluşunun 36. yılını kutladı

13 Kasım 2019 Çarşamba 17:28
Memur-Sen KKTC’nin kuruluşunun 36. yılını kutladı

Kıbrıs Türk Memur-Sen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıl dönümünü, onur ve gururla kutladığını bildirdi.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesine dikkat çekerek, Barış Harekatı’yla Rum-Yunan tarafının Enosis hedeflerinin tarihe gömüldüğünü, 1974 nüfus mübadelesiyle bugünkü iki kesimliliğin oluştuğunu kaydetti.

Manga, yapılan tüm müzakerelerde, Rumların çözümü reddeden taraf olduğunu belirterek, KKTC halkının self determinasyon hakkını kullanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ettiğini vurguladı.

Manga, “Ne mutlu bizlere ki, varoluş mücadelemizin sonunda, en büyük kazanımımız olan KKTC Devleti’nin çatışı altında egemen ve özgür bir halk olarak, Türkiye’nin garantörlüğünde varlığımızı sürdürüyoruz. Halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Varoluş mücadelemizde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz.”dedi

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Anahtar Kelimeler:
Memur-SenKKTCHaberKıbrıs
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