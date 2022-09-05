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Memur-Sen: Konunun takipçisi olacağız

Memur-Sen, Taçoy'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı.

05 Eylül 2022 Pazartesi 10:52
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Memur-Sen: Konunun takipçisi olacağız


Memur-Sen tarafından yapılan açıklama  şu şekilde:

Memur-Sen olarak bugün, 47/2010 sayılı Göç Yasası’ndan dolayı yaratılan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, Başbakan tarafından yetkilendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan’ı Hasan Taçoy ile görüştük.

Bu görüşmede, 47/2010 sayılı ‘’ Kamu çalışanlarının aylık maaş-ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası’’nın yarattığı mağduriyetlerin, KKTC Anayasası’na, yasalara ve Uluslararası Çalışma Örgütü, (İ.L.O) sözleşmelerine aykırılığını içeren maddeler, yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunuldu.

Maaşlar arasında yaratılan %25 oranındaki uçurumun, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan geçerli H.P uygulamasında, 47/2010 sayılı Göç Yasası kapsamında istihdam edilenlere, % 5.6 oranında, daha fazla H.P ödeneği uygulanmasıyla çözülmesi önerisinde bulunuldu. Çalışma barışının korunmasından yana olan Memur-Sen olarak, ‘’ Eşit ise eşit ücret ve eşit özlük hakkı’’ prensibine uygun olarak, söz konusu garabetin düzeltilmesi hususunda , yetkilileri göreve davet ediyor, konunun ısrarlı takipçisi olacağımızı kamuoyuna açıklıyoruz.

Son Güncelleme: 05.09.2022 11:19
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