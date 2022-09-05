Memur-Sen: Konunun takipçisi olacağız

Memur-Sen tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Memur-Sen olarak bugün, 47/2010 sayılı Göç Yasası’ndan dolayı yaratılan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, Başbakan tarafından yetkilendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan’ı Hasan Taçoy ile görüştük.

Bu görüşmede, 47/2010 sayılı ‘’ Kamu çalışanlarının aylık maaş-ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi yasası’’nın yarattığı mağduriyetlerin, KKTC Anayasası’na, yasalara ve Uluslararası Çalışma Örgütü, (İ.L.O) sözleşmelerine aykırılığını içeren maddeler, yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunuldu.

Maaşlar arasında yaratılan %25 oranındaki uçurumun, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan geçerli H.P uygulamasında, 47/2010 sayılı Göç Yasası kapsamında istihdam edilenlere, % 5.6 oranında, daha fazla H.P ödeneği uygulanmasıyla çözülmesi önerisinde bulunuldu. Çalışma barışının korunmasından yana olan Memur-Sen olarak, ‘’ Eşit ise eşit ücret ve eşit özlük hakkı’’ prensibine uygun olarak, söz konusu garabetin düzeltilmesi hususunda , yetkilileri göreve davet ediyor, konunun ısrarlı takipçisi olacağımızı kamuoyuna açıklıyoruz.