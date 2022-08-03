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Memur-Sen, Maliye'ye taleplerini iletti

03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:03
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Memur-Sen, Maliye'ye taleplerini iletti
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Memur-Sen asgari ücretle ilgili Maliye Bakanlığı'na taleplerini iletti. 

Akın Manga imzasıyla yapılan açıklamada,  Memur-Sen olarak talebin, vergide gerekli düzenlemelerin yapılarak fazla gelir vergisi kesilenlere kesintilerinin ivedi olarak iadesi olduğu vurgulandı. 

Açıklama şöyle:

1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olan yeni asgari ücret, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak yeni asgari ücretin getireceği vergi muafiyetleri belirlenmediği ve vergiye tabi matrah değişimleri yapılmadığı için, çalışanların Temmuz ayı maaşlarından haksız vergi kesintileri yapılmıştır.

Özellikle 47/2010 tarihli (Göç Yasası) altında istihdam edilenler ve Mevsimlik İşçiler olumsuz etkilenmiştir. H.P uygulaması öncesi, malumunuz olduğu üzere, Sn. Başbakan yaptığı açıklamada, düşük maaşlı çalışanlara, daha yüksek artış sözü vermişti.

Ancak gerekli vergi düzenlemesi yapılmadığından, düşük maaşlılar daha büyük mağduriyet yaşamıştır. 1 Ocak 2022’den geçerli asgari ücret brüt 7,000 tl iken mevcut vergi yasasında kişisel muafiyet 9,600 tl idi. 1 Temmuz’dan geçerli asgari ücret , 8,985 tl / ayda brüt oduğun a göre, kişisel muafiyetin de asgari 11,585 tl olması gerekmektedir.

Memur-Sen olarak talebimiz, vergide gerekli düzenlemelerin yapılarak fazla gelir vergisi kesilenlere kesintilerinin ivedi olarak iadesidir.

Bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

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