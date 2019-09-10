Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Memur-Sen: Memur ve işçi kadroları KKTC vatandaşlarıyla doldurulsun

10 Eylül 2019 Salı 11:33
Memur-Sen: Memur ve işçi kadroları KKTC vatandaşlarıyla doldurulsun

MEMUR-SEN, kamuya ait işyerlerinde ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını devlet ve vatandaşlar açısından zararlı gördüğünü belirterek “memur ve işçi kadrolarının KKTC vatandaşlarıyla doldurulmasını” istedi.
Sendika, vatandaş olmayan, çalışma izinsiz kişilerin çalıştırılmasını eleştirerek bu nedenle
hizmetlerde kalitesizlik sorunu ortaya çıktığını savundu.

MEMUR-SEN’den yapılan açıklamada, kamuya ait işyerlerinde geçmiş hükümetler tarafından başlatılan ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarının, hem KKTC devleti hem de KKTC vatandaşları açısından zararlı görüldüğü belirtildi.

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Memur-SenKKTCHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”
İzcan: “İçişlerine müdahale kabul edilemez”
Tatar: "Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı Kıbrıs Türkünün güvenliği için vazgeçilmez bir unsur"
Tatar: "Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı Kıbrıs Türkünün güvenliği için vazgeçilmez bir unsur"
İzinsiz ikamet zanlısı tutuklandı
İzinsiz ikamet zanlısı tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim