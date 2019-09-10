Memur-Sen: Memur ve işçi kadroları KKTC vatandaşlarıyla doldurulsun

MEMUR-SEN, kamuya ait işyerlerinde ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını devlet ve vatandaşlar açısından zararlı gördüğünü belirterek “memur ve işçi kadrolarının KKTC vatandaşlarıyla doldurulmasını” istedi.

Sendika, vatandaş olmayan, çalışma izinsiz kişilerin çalıştırılmasını eleştirerek bu nedenle

hizmetlerde kalitesizlik sorunu ortaya çıktığını savundu.

MEMUR-SEN’den yapılan açıklamada, kamuya ait işyerlerinde geçmiş hükümetler tarafından başlatılan ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarının, hem KKTC devleti hem de KKTC vatandaşları açısından zararlı görüldüğü belirtildi.

(BRT/TAK)