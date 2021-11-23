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Memur-Sen Öğretmenler Gününü Kutladı

Memur-Sen: Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dileriz...

23 Kasım 2021 Salı 13:25
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Memur-Sen Öğretmenler Gününü Kutladı
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Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

Tüm Öğretmenlerimizin  24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. KKTC Devleti’nin geleceği olan gençlerimizin, vatan ve millet sevgisi ile yetişmesinde, çok kutsal  bir görev  üstlenen öğretmenlerimizin,  emek ve gayretleri  takdire şayandır. Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde,köy, kasaba ve kentlerde, öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu Türk Mukavemet  teşkilatı mensubuydu. Gençlerimizi eğitme misyonları yanında, öte yandan da varoluş mücadelemizde, en ön saflarda görev ifa etmişlerdir.

Bu kutsal mücadelede, Hüseyin Ruso, Tuncer, Yalçın, Ertuğrul ve Ecvet Yusuf gibi nice öğretmenlerimiz, Vatan uğrunda şehit düşmüşlerdir. Tümünü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Şehit ve gazilerimizin kutsal emaneti olan egemen KKTC Devleti’nde bugünkü özgür yaşamımızı tüm Şehit ve Gazilerimize borçluyuz.

Güvenli bir gelecek ve egemen varlığımızı korumak için, bugünün gençlerine geçmiş tarihimizi, iyi ve doğru anlatmalıyız. Geçmişi  iyi bilir, karşımızdakileri doğru tanırsak, o zaman geleceğimiz güvencede olabilir. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı’mıza ve öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. Yakın geçmiş mücadele tarihimizin, düzenlenecek müfredatlarda, geleceğimiz olan gençlere anlatılması şart ve kutsal bir görevdir.

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dileriz.

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