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Memur-Sen: Oldu-bittilerle çözüm değil, kaos yaşanır

Memur-Sen basın açıklaması yayınlayarak hükümeti eleştirdi...

24 Haziran 2021 Perşembe 10:32
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Memur-Sen: Oldu-bittilerle çözüm değil, kaos yaşanır

Yapılan açıklamada , "Ekonomik hayatın devamı açısından, hükümet ivedi olarak alım gücümüzü artırıcı çareler bulmalı, kaynak yaratmalıdır" denildi...

Memur-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

Son 45 gün içerisinde akaryakıta 3 kez yapılan artış, tüp gaza yapılan 5tl’lik artış ve en temel gıda olan ekmeğe yapılan %25lik artış, özel sektör çalışanları dahil, halkımızın alım gücünü, büyük oranda geriletmiştir. TL’nin değer kaybına ve kontrolsüz fiyat artışlarına bağlı olarak 1 Ocak’tan bu yana, çalışanlarla emeklilerin alım güçleri % 18 civarında gerilemiştir. Akım gücü düştükçe, tüketim de zorunlu olarak gerilemektedir. Hal böyle olunca, ekonomik çarkın dönebilmesi mümkün değildir. Ekonomik hayatın devamı açısından, hükümet ivedi olarak alım gücümüzü artırıcı çareler bulmalı, kaynak yaratmalıdır.

Kamu çalışanı ve emeklilerin Ocak, Şubat, Mart 2021 döneminde ötelenen % 10.65 oranındaki kesintilerinin üzerinden 3 ay geçmiştir. Memur-Sen olarak hükümete çağrımız, bu kesintilerin derhal iadesidir. Ocak-Haziran 2021 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranının, çalışan ve emeklilerin Temmuz maaşlarına ilavesini, yasal hakkımız olarak talep etmekteyiz.Çalışma barışının korunması amacıyla, hükümeti paydaş sendikalarla müzakere ve diyaloğa davet ediyoruz. Oldu-bittilerle çözüm değil, kaos yaşanır.Halkımızın kaosa değil huzura, güvene ve iç barışa ihtiyacı vardır.Kanun hükmünde kararnamelerin 90 gün içerisinde yasallaşmaması halinde, kadük olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz.

İstifa etmiş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yerine, süratle görevlendirme yapılmalıdır.Büyük oranda değer kaybına uğrayan asgari ücret, ivedi olarak belirlenerek hayata geçirilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
MEMURSENAkın Manga
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