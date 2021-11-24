Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
banner107

Memur-Sen: “Şiddet mağduru kadınları koruma amaçlı yasalar etkin uygulanmalı”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), şiddet mağduru kadınları korumak amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin ülkede tam ve etkin şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:41
42 Okunma
Memur-Sen: “Şiddet mağduru kadınları koruma amaçlı yasalar etkin uygulanmalı”
banner108

Cumhuriyet Meclisi’ni de bu konuda ihtiyaç duyulan yasaları hayata geçirmeye davet eden sendika yerel yönetimler ve devlet işbirliğiyle gerekli altyapının tamamlanması çağrısında da bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Manga, mesajında, kadına yönelik şiddetin “çağın en yaygın görülen insan hakkı ihlallerinden” biri olduğuna işaret ederek, “Cinsiyete dayalı ayrımcılığın yansıması olan kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet çoğu zaman kadının insan haklarını gerektiği gibi etkin bir şekilde kullanmasının önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır” ifadesinde bulundu.

“Kadın haklarının destekleyicisi ve kadınların her alanda eşit bir şekilde rol almaları misyonuna bağlı bir sendika olarak, kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve her türlü şiddetin karşısında olduklarını” belirten Manga, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda şu çağrıda bulundu:

“Şiddet mağduru olan kadınları korumak amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin ülkemizde tam ve etkin şekilde uygulanması yönündeki hassasiyetimizi önemle vurgularız. KKTC Meclisi’ni ihtiyaç duyulan yasaları hayata geçirmeye çağırıyoruz. Yerel yönetimler ve Devlet işbirliği ile de, ihtiyaç duyulan alt yapıyı tamamlamaya davet ediyoruz. Varoluş mücadelemizde, büyük fedakarlık gösteren, acıların en büyüğünü yaşayan kadınlarımız, dün olduğu gibi, bugün de anadır, bacıdır, başımızın tacıdır.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Memur SendikasıMEMURSEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Hastanın Tedavisi Yoğun Bakımda Sürüyor
20 Hastanın Tedavisi Yoğun Bakımda Sürüyor
Koruçam’a 10 Kg Yağış Düştü
Koruçam’a 10 Kg Yağış Düştü
Sağlık Bakanı'ndan öğretmenler günü mesajı
Sağlık Bakanı'ndan öğretmenler günü mesajı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim