Memur-Sen: “Şiddet mağduru kadınları koruma amaçlı yasalar etkin uygulanmalı”

Cumhuriyet Meclisi’ni de bu konuda ihtiyaç duyulan yasaları hayata geçirmeye davet eden sendika yerel yönetimler ve devlet işbirliğiyle gerekli altyapının tamamlanması çağrısında da bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Manga, mesajında, kadına yönelik şiddetin “çağın en yaygın görülen insan hakkı ihlallerinden” biri olduğuna işaret ederek, “Cinsiyete dayalı ayrımcılığın yansıması olan kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet çoğu zaman kadının insan haklarını gerektiği gibi etkin bir şekilde kullanmasının önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır” ifadesinde bulundu.

“Kadın haklarının destekleyicisi ve kadınların her alanda eşit bir şekilde rol almaları misyonuna bağlı bir sendika olarak, kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve her türlü şiddetin karşısında olduklarını” belirten Manga, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda şu çağrıda bulundu:

“Şiddet mağduru olan kadınları korumak amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin ülkemizde tam ve etkin şekilde uygulanması yönündeki hassasiyetimizi önemle vurgularız. KKTC Meclisi’ni ihtiyaç duyulan yasaları hayata geçirmeye çağırıyoruz. Yerel yönetimler ve Devlet işbirliği ile de, ihtiyaç duyulan alt yapıyı tamamlamaya davet ediyoruz. Varoluş mücadelemizde, büyük fedakarlık gösteren, acıların en büyüğünü yaşayan kadınlarımız, dün olduğu gibi, bugün de anadır, bacıdır, başımızın tacıdır.”