Memur-Sen: Türkiye Cumhuriyeti, en büyük güvencemiz

Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Manga, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, yüce Türk ulusunun ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi ve varoluş sebebinin Atatürk’ün ‘En Büyük Eserimiz’ dediği Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Akın Manga, Suriye ve Irak’ta son yaşananların, Türkiye’yi bölmeye yönelik terör olaylarının destekçilerinin açığa çıkmasının “Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığının açık göstergesi” olduğunu söyledi.

Manga “Türkiye bugün her zorluğun üstesinden gelebilecek güç ve kudrete sahiptir. Yeter ki millet olarak, birlik ve bütünlük içerisinde olalım. Vatanımıza, egemenliğimize ve Ulusal değerlerimize sahip çıkalım” dedi.

DB/TAK