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Memur-Sen Zamları Kınadı

Memur-Sen, temel gıda ve temel tüketim maddelerine yapılan zamları şiddetle kınadı. 

01 Eylül 2021 Çarşamba 10:42
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Memur-Sen Zamları Kınadı

Memursen Genel Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, temel gıda ve temel tüketim maddelerine peşpeşe “keyfi zamlar” yapıldığını savunarak, zamların, halkın yaşamını olumsuz etkilediğini kaydetti. 
Kış mevsiminin arifesinde tüp gaza yapılan 17 TL’lik zammı, kahvenin kilosuna yapılan 22 TL’lik zam ve somun ekmeğe yapılan yüzde 20’lik zammı eleştiren Manga, şunları kaydetti:
“Hükümetin seyirci olduğu, halkımızın sağlıklı yaşamını olumsuz etkileyen bu zamları, şiddetle kınıyoruz.Artık yeter diyoruz. Hükümeti keyfi  zamlarla insanımızın yaşamını zehir edenlere karşı, radikal tedbirler almaya ve etkin denetime çağırıyoruz.  
Kamu çalışanları ile  emeklilerin, Yasa Hükmünde Kararname ille  ötelenen ocak-şubat-mart 2021 HP(%10.65) ödeneklerini derhal ödemeye çağırıyoruz.
Öğretmenlere hazırlık ödeneği ödenirken, yüz-yüze eğitim başlamak üzereyken, çocuklarımızın ve velilerinin de ihtiyaçları olduğu  unutulmasın.”

Anahtar Kelimeler:
MEMURSENZam
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