Memur-Sen'den 1 Ağustos mesajı

Memur-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

1 Ağustos, Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesinde,üç önemli günün tarihidir.Atalarımızın Kıbrıs’ı fethini tamamladığı tarih, 1 Ağustos 1571.Anadolu kökenli Kıbrıs Türk halkı bugün, Kıbrıs’a Türk damgası vuran fethin 450. Yıldönümünü kutluyor.Rum-Yunan tarafının, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak amacıyla oluşturduğu E.O.K.A tedhiş örgütü 1 Nisan 1955’te kurularak, saldırılarını başlatmıştı.Bu saldırıların mahalli örgüt ve ilkel silahlarla Kıbrıs Türk Halkı direniş gösterdi.Sonrasında Volkan,Karaçete ve 9 Eylül cephesi gibi örgütlerle direnişimizi sürdürdük.

Ancak artan Rum saldırıları karşısında,Türkiye’nin desteğiyle 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı oluşturuldu.Kıbrıs Türk Halkı T.M.T’nin kuruluşu ve ada sathında örgütlenmesiyle, örgütlü bir savunma örgütüne kavuşmuş oldu.Rum-Yunan güçlerinin 21 Aralık 1963’te , Türk’lere karşı uygulamaya koyduğu Akritas soykırımı planına karşı,TMT mensubu Mücahitlerimizin şanlı mücadelesiyle 11 yıl direndik. 1974 Mutlu Barış Harekatlarıyla, bugünkü KKTC Devleti’nin sınırlarını,Mehmetçik ve mücahitin kanları, canlarıyla çizdik.Bugün 1 Ağustos 1958’de kurulan T.M.T’nin kuruluşunun 63. Yıldönümüni kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 1 Ağustos 1976’da T.M.T ve Mücahitler, zaferle sonuçlanan görevlerini, Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkarak oluşan modern ordumuz Güvenlik Kuvvetleri komutanlığına devretmiştir. G.K.K’mızın kuruluşunun 45.yıldönümü kutlu olsun.Hasmane tutum içerisinde olan AB ve BM Güvenlik Konseyi, ne derse desin, Kıbrıs’ın gerçek sahibi,egemen KKTC Devleti’ne sahip, Kıbrıs Türk Halkı’dır.Hiç kimseden egemenlik talep etmiyoruz.Egemenliğimize sahip çıkmayan ve tanımayanlar,zaten bizden değildir.Üç mutlu bayramı kutladığımız bu günde, varoluş mücadelemizde, canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet,gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.Anavatanımıza,Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve G.K.K’mıza olan sarsılmaz güvenimizi yineliyoruz.

Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı’nın KKTC Devleti’nin egemen varlığına ve haklarımıza sahip çıkacak, güç,kudret ve yeteneğe sahip olduğunu, dost düşman herkese hatırlatmakta yarar görüyoruz.