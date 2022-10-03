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Memur-Sen’den Meclis ve hükümete çağrı

Memur-Sen, yeni çalışma dönemine bugün başlayacak Cumhuriyet Meclisi ile hükümeti, kamuda çalışanların sorunlarını kökten çözmeye çağırdı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 10:55
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Memur-Sen’den Meclis ve hükümete çağrı



Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yazılı açıklamasında, bakanlıklar ve bağlı daire ve kurumların teşkilat yasalarının ivedi olarak düzenlenerek güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu hizmetinde fiilen çalışanların, geçici memur, sözleşmeli memur, mevsimlik işçi, geçici işçi gibi farklı statülerin yarattığı anomalilerin ortadan kaldırılması, kamuya olan güvenin pekiştirilmesi, iş barışının ve huzurun korunmasının tek yolunun; “Torba Kadro Yasası” olduğunu ifade eden Manga, bu konuda iktidar ve muhalefeti göreve çağırdı.

“Farklı statüler arasında halen mevcut olan; özlük hakları farklılıkları ancak bu düzenlemeyle giderilebilir" diyen Manga, beklentilerini şöyle sıraladı:

"Mevsimlik işçi statüsünde çalışanların ödeneklerinin 2023 mali yılı bütçesine konması, Hayat pahalılığı ödeneklerinin, asgari ücrete de uygulanması ve eşel-mobil uygulamasının 2 ayda bir uygulanması, Kamu hizmeti komisyonunca, önceden ilan edilen ve tarihleri belirlenen sınavların, seçim yasakları süresinden muaf tutulmasını sağlayacak yasal düzenlemenin ivedi olarak yapılması, 47/2010 sayılı Göç Yasası’ndan istihdam edilenlerin maaş kayıplarının, bir plana bağlanarak süratle giderilmesi.”

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