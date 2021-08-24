Memur-Sen'den pasaport kararına tepki

Konuyla ilgili Memur-Sen açıklama yaparak, " Rum tarafı ve destekçilerinin hiçbir lütfuna ihtiyacımız yoktur. Bu ırkçı kararlar, bizlerin Anavatanımız Türkiye’ye daha çok güvenmemize ve bağlarımızın güçlenmesine katkı koyacaktır" dedi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Rum Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı hukuk dışı bir kararla, KKTC Devleti’ndeki bazı siyasilerle Kamu Görevlilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportlarını iptal etmiştir.1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerçek işgalcisi, Rum yöntiminin bu kararını şiddetle kınıyoruz. Bu Irkçı kararlarına, gerekçe gösterdikleri Maraş’ın, KKTC Devleti’nin egemenlik alanında olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz

Siyasi, eşit kurucu ortağı olduğumuz 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti bugün Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil etmeyen bir Rum Cumhuriyeti’ne dönüşmüştür. Yarım asıra yakındır, bu Cumhuriyetten kaynaklanan haklarımız Rum’larca gasp edilmektedir. Azınlık yama olmamız için, halkımıza karşı, insanlık dışı ambargolar uygulanmaktadır.Bizler, tarihimiz boyunca, tehditlere karşı boyun eğmemiş direnmiş Türk Ulusu’nun kopmaz bir parçasıyız. Kıbrıs Türk Halkı bugün, kimliksiz ve Vatansız değildir. Egemen bir Halk olarak, KKTC Devleti topraklarında özgürce ve onurlu bir şekilde Türk kimliğimizle yaşamaktayız. Rum tarafı ve destekçilerinin hiçbir lütfuna ihtiyacımız yoktur. Bu ırkçı kararlar, bizlerin Anavatanımız Türkiye’ye daha çok güvenmemize ve bağlarımızın güçlenmesine katkı koyacaktır.

Çözüm umutlarının bittiğini tescil eden bu ırkçı karardan sonra, tek yol KKTC Devleti’nin tanınması talebimizin gündeme taşınmasının, zamanının geldiği inancındayız.