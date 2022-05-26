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Memur-Sen’in istem ve beklentisi siyasi ve ekonomik istikrar

Memur-Sen yazılı bir açıklama yaparak beklentilerinin istikrar olduğunu vurguladı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 09:56
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Memur-Sen’in istem ve beklentisi siyasi ve ekonomik istikrar

Memur-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye-KKTC, 2022 iktisadi ve Mali işbirliği Antlaşması’nın içeriği ile ilgili tartışmalar sürüyor. Meclis içi ve dışındaki muhalefet ise, Ünal Üstel Hükümeti’nin meşruiyetini tartışmayı gündem yapmaya devam çalışıyor.

Memur-Sen olarak, KKTC Anayasası’na uygun olarak, KKTC Cumhurbaşkanı’nın hukuka uygun olarak yaptığı yetkilendirme, ve UBP yetkili kurullarınca desteklenen Ünal Üstel hükümeti meşrudur. Bu konuyu gündemde tutarak, Türkiye karşıtlığına çanak tutmak abestle iştigaldir. Muhalefetin acizliğinin göstergesidir.

Memur-Sen’in istem ve beklentisi siyasi ve ekonomik istikrardır. Halkımızın, tüm kesimlerinin varolan sorunlarının çözümüne yönelik alınacak ivedi tedbirlerdir. Hükümetin uğraşlarına, muhalefet olarak katkı değil, takoz konmaya çalışılıyor. Ülkemizdeki kayıt dışılık ve kaçak işçilik başını almış gidiyor. Denetim dışı pahalılık, her geçen gün geçimimizi zorlaştırıyor. Egemen varlığımızın simgesi KKTC Meclisi’nde, muhalefetin seviyesiz söylem ve eylemleri halkımızın tepkisini çekiyor. Bu tiyatroları görmek istemiyoruz. Sorunların çözümüne yönelik yapıcı önerilere tanık olmak istiyoruz.

Memur-Sen olarak, tüzüksel görev yetki ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Siyasi ve ideolojik, KKTC Devleti’nin egemen varlığına yönelik Türkiye karşıtı eylemlere destek vermemiz mümkün değildir.

Ancak çalışanların kazanılmış haklarının savunulmasında, her mücadeleyi yapmakta kesin kararlıyız. Bu hedefe yönelik örgütsel işbirliğine de her zaman hazırız.

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