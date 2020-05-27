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Memurlar ve emekliler bu ay son kez kesintili maaş alacak!

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Maliye Bakanı Amcaoğlu yaptığı açıklamada koronavirüs kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında yapılan kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından kesinti uygulaması bu ay sonu sona ereceğini söyledi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:14
1993 Okunma
Memurlar ve emekliler bu ay son kez kesintili maaş alacak!

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konu ile ilgili açıklama yaparak Koronavirüs kapsamında alınan ekonomik tedbirlerden olan kamu çalışanları ve emeklilerden yapılan maaş kesintisi uygulamasının Haziran ayı maaşlarında olmayacağını söyledi.

Tüm çalışmalarını buna göre yapıldığını söyleyen Amcaoğlu, Mayıs ayı maaşlarının da geçen ay olduğu gibi Haziran ayının başına kadar ödenmiş olacağını söyledi.

MAAŞLAR BU HAFTA ÖDENİYOR…

Maliye Bakanı Amcaoğlu, kesintili son maaşların yarın devlet emeklileri, engelliler ve yardım alanlar, Cuma günü sosyal sigorta emeklileri ve 4 veya 5 Haziranda kamu çalışanlarının olmak üzere  

Amcaoğlu ayrıca sağlık alanında görülen iyileşmenin ekonomide de görülmesi için çalışmaların devam ettiğine işaret ederek ‘tüm gayretimiz bu yönde’ dedi.

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluMaliyeEkonomi
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Gibri 2020-05-27 20:33:38

Kaka .T.C Maliye bakanı , yakısır

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vatandaş 2020-05-27 19:41:00

4-5 Haziran ? hiç ödemeyeydiniz be bekleyeydiniz haziran sonunu

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Alico 2020-05-27 20:42:29

Maliye vizyon işidir , hangi ülkelere gidip araştırma yaptın, önğörü ve vizyon, dar bir köyde gerçekleri göremen.

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