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Mendeli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti

Mendeli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:44
Mendeli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu olarak 1 Ağustos 2019’da görevine başlayan Zalihe Mendeli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.
KKTC Mersin Konsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, Başkonsolos Mendeli’ye görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her daim sarsılmaz destekçisi olmaya devam edeceğini ifade eden Demirtaş, Kıbrıs Türk halkı ile Türk milletinin birlik ve beraberliğinin daha da güçlenerek geleceğe taşınacağına yürekten inandığını dile getirdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise, kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etti.

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MendeliDemirtaşZiyaretHaberKıbrıs
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