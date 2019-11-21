Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

‘Mendil’ Belgeseli Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek

21 Kasım 2019 Perşembe 09:36
‘Mendil’ Belgeseli Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek

Kıbrıslı iki kadın Leyla ve Maria’nın yaşam öyküsünden bir kesit sunan belgesel film “Mendil”, bu akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda gösteriliyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, belgesel film gösterimi saat 19.00’da başlayacak.

Belgeselde Maria Chrisantou’nun, gözyaşlarını silmesi için Leyla Kıralp’a mendilini vermesiyle başlayan dostluk anlatılırken, Kıbrıs’ın yakın tarihi de yeniden hatırlanıyor.

Gösterim sonrasında Leyla Kıralp ile yönetmen Hristalla Avgusti soruları yanıtlayacak. (BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
MendilBelgesel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Durumu Nasıl Olacak?
Hava Durumu Nasıl Olacak?
KKTC Gazete Manşetleri - 21 Kasım 2019
KKTC Gazete Manşetleri - 21 Kasım 2019
Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim