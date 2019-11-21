‘Mendil’ Belgeseli Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek

Kıbrıslı iki kadın Leyla ve Maria’nın yaşam öyküsünden bir kesit sunan belgesel film “Mendil”, bu akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda gösteriliyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, belgesel film gösterimi saat 19.00’da başlayacak.

Belgeselde Maria Chrisantou’nun, gözyaşlarını silmesi için Leyla Kıralp’a mendilini vermesiyle başlayan dostluk anlatılırken, Kıbrıs’ın yakın tarihi de yeniden hatırlanıyor.

Gösterim sonrasında Leyla Kıralp ile yönetmen Hristalla Avgusti soruları yanıtlayacak. (BRT)