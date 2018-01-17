Havadis gazetesinde yayınlanan Devrim Demir'İn haberine göre; Girne’de polis ekibi tarafından geçtiğimiz hafta sonu yapılan kontrol esnasında aracında bir adet 9 mm çapında tabanca bulunan Hasan Kuloğlu’nun, evinde yapılan aramada ise bir adet 7.65 çapında tabanca ile şarjör içerisinde 3 adet mermi ele geçirilmişti.

Yapılan soruşturma neticesinde zanlı Hasan Kuloğlu’na 7.65 mm çapındaki tabancayı temin eden Yunus Emre Menekşe’de tespit edilmişti.

Tutuklanan zanlılar dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

2 adet silah 3 adet mermi bulunmuştu

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Sürel’i tanık olarak dinletti.

Sürel, Kuloğlu ile Menekşe’in “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarruf ve Taşıma” suçlarından tutuklu olduklarını ifade etti.

Polis, 12 Ocak Cuma günü saat 11.00 sıralarında Girne’de görevli bir polis ekibi tarafından Hasan Kuloğlu’nun kullanımındaki MT 834 plakalı araçta yapılan aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca tespit edilmesi üzerine söz konusu şahsın tutuklandığını hatırlattı.

Aynı gün zanlının Lapta’da bulunan ikametgâhında da arama yapıldığını kaydeden Sürel, duvar içerisine gizlenmiş bir adet 7.65 mm çapında tabanca ile tabancanın şarjörü içerisinde 3 adet canlı mermi ele geçirildiğini de dile getirdi.

Silahı temin eden de tutuklanmıştı

Zanlı Hasan Kuloğlu’nun 7.65 mm çapındaki tabancayı Yunus Emre Menekşe’den aldığını söylemesi üzerine tutuklanan Menekşe, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde, söz konusu tabancayı Lapta sahilinde kayalıkların arasında gizlenmiş halde bulduğunu ve bir hafta sakladıktan sonra başının belaya girmesinden korktuğu için Hasan Kuloğlu’na verdiğine yönelik itirafta bulunmuştu.

Menekşe teminat şartlarını yerine getiremedi

Zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Sürel, zanlıların yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesutoğlu, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, KKTC vatandaşı birer kişinin lehlerinde 150’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 200’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamaları ve 5’er bin TL’lik nakdi teminat yatırmaları karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

Hasan Kuloğlu, teminatla serbest kalırken, mahkemenin belirlediği teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Yunus Emre Menekşe, hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.