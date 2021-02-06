Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...
Flaş Haber
54'ü yerel 74 pozitif vaka
Kapat

Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk

Lefkoşa'da dün öldürülen Halil Ibrahim Mengi'nin katil zanlıları S.C. ve C.O., tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 11:54
1059 Okunma
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk

Lefkoşa'da dün öldürülen Halil Ibrahim Mengi'nin katil zanlıları S.C. ve C.O., tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlılar aleyhinde 3'er gün tutukluluk emri verirken Mengi'nin otopsisi şu sıralarda devam ediyor.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş Muavini Fikri Sergil olayla ilgili bulguları aktardı.

Sergil 5 Şubat 2021 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan ikametgâhın banyo odası içerisinde kafasına almış olduğu darbeye müteakip yaşamını yitiren Halil İbrahim Mengi’nin cesedinin bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin soruşturma başlattığını belirtti.

Sergil yürütülen soruşturma kapsamında evde gerçekleştirilen incelemede ikametgâh içerisinde bulunan Salon, Mutfak, Koridor ve banyo odalarında bulunan birçok kan örneği bulunduğunu söyledi.

Polis müfettiş muavini Sergil, ayrıca ikametgâhın koridor kısmında bulunan çamaşır makinesi arkasında saklı vaziyette üzerinde kan bulunan 1 adet 44 cm Tahta saplı Keser ve 1 adet 30 cm İngiliz anahtarı bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, ikametgâhın içerisinde bulunan ve üzerinde kan olan 3 çift terlik, Yine mutfak içerisinde bulunan çöp naylonu içerisinden 1 adet maktule ait kafatası parçası olduğuna inanılan kemik parçası ile yerde maktule ait olduğu düşünülen kanlı saç örneği bulunduğunu ifade etti.

Polis Müfettiş Muavini Fikri Sergil yine çamaşır makinesi içerisinde bulunan üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen kadın kıyafetleri tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis huzurda bulunan zanlıların ikametgâhın salon kısmında tespit edildiği ve üzerlerinde kan lekesi olduğu için şüpheli olarak tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Sergil, meselenin adam öldürme meselesi olduğunu bu bağlamda tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Son Güncelleme: 06.02.2021 15:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Mutant virüsün önü kesilmezse, yeni bir dalga olur”
“Mutant virüsün önü kesilmezse, yeni bir dalga olur”
Bin 500 destek ödemeleri, yasağın sonlanmasının ilk iş günü ödenecek
Bin 500 destek ödemeleri, yasağın sonlanmasının ilk iş günü ödenecek
Evin her noktasında kan var!
Evin her noktasında kan var!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim