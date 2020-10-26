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MENTEŞ: “BEN CTP İLE KURULACAK HÜKÜMETİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Menteş Gündüz, katıldığı televizyon programında, hükümet kurma çalışmalarını yorumladı ve “Kıbrıs konusunda geldiğimiz bu noktada CTP ile hükümet kurmanın çok önemli olacağına inanıyorum. Daha önce denediydik ancak burada yöneten biz olacağız hükümeti. Tufan Erhürman, çok çalışkan bir isimdir. Ben CTP ile kurulacak hükümetin başarılı olacağına inanıyorum.” dedi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 09:59
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MENTEŞ: “BEN CTP İLE KURULACAK HÜKÜMETİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Menteş Gündüz, katıldığı televizyon programında, hükümet kurma çalışmalarını yorumladı ve “Kıbrıs konusunda geldiğimiz bu noktada CTP ile hükümet kurmanın çok önemli olacağına inanıyorum. Daha önce denediydik ancak burada yöneten biz olacağız hükümeti. Tufan Erhürman, çok çalışkan bir isimdir. Ben CTP ile kurulacak hükümetin başarılı olacağına inanıyorum.” dedi.

İlk alternatifin HP ile kurulacak bir hükümet olduğunu söyleyen Gündüz, ikinci alternatifin CTP ile hükümet kurmak, üçüncü alternatifin de dörtlü koalisyon hükümeti olduğunu söyledi ve “Şartlarla masaya gelinirse, erken seçime gidilir” dedi.

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