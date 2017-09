Mepaş, Ciddi Mutfak Ve Öztürk-Özel Denizalp Alüminyum Kıbrıs Town Houses projesini yorumladı!

Fark yaratmayı gelenekselleştiren Kıbrıs Developments, yeni projesi Kıbrıs Town Houses ile de yine dikkatleri üzerinde topluyor. Çünkü bu proje birçok ilki bir arada buluşturuyor.

Daire fiyatına müstakil yaşam konsepti, İş Bankası’nın KKTC’de ilk kez verdiği 20 yıllık Natamam Konut Kredisi, sadece Kuzey değil Güney Kıbrıs’ta da olmayan, ada genelinde bir ilk özelliği taşıyan BREEAM Sertifikası gibi birçok başlık, Kıbrıs Town Houses ile hayat buluyor.

Merkezi konumu, manzarası ve yüksek kalite standardıyla Kıbrıs inşaat sektörüne örnek olarak gösterilen Kıbrıs Town Houses projesininde, tedarikçiler ve malzemeler de en iyilerden seçiliyor.

Mepaş, Ciddi Mutfak ve Öztürk-Özel Denizalp Alüminyum, bu anlamdaki çözüm ortakları arasında. Ve bol ödüllü Milos Park Homes’tan sonra, şimdi de Kıbrıs Town Houses projesi için düşüncelerini paylaştılar.

İşte tedarikçilerin gözünden Kıbrıs Town Houses değerlendirmesi.

“PARÇASI OLMAKTAN GURUR VE ONUR DUYDUĞUMUZ BİR PROJE: KIBRIS TOWN HOUSES”

Kıbrıs Development ailesi ve ekibini; ülkemizde son yıllarda karşılaştığımız durumlara ve hakikaten insanın ilham ve motivasyonunu olumsuz etkileyen değişimlere ve ülke sorunlarına karşın, bu derece derin planlı ve programlı çalışarak ilerleyen, odağını tamamen üç-dört aşama sonrasına koyan bir düşünce birliği olarak gördüğümü belirtmek isterim. Her zaman bunu düşünmüşümdür ama bu konudaki direnç, istek ve sonrasındaki başarılarınıza hayran olduğumuzu söylemeden geçmek istemiyorum.

Kendini bizim coğrafyamızın düzeyine göre değil de gerçek gelişmiş dünyaya, batıya göre her zaman yenileyen ve geliştiren bu firmanın her bölümünde aynı kaliteyi hissediyoruz. İnsana ve insan yaşamına önem vermekten yola çıkarak tasarlanan projeler harikalarınızdan biri olan Kıbrıs Town Houses, tartışmasız kendine has detayları ile ÖZGÜN bir proje.

Özgün diyorum çünkü her projede, gerek Escape gerek Milos, gerekse bu projede bir başka projeden esinlenmek yerine, esinlenilen projeler yarattınız hep… Bu da sizlerin projelerini diğer düşünülmüş ince detaylar dışında en başta zaten özgün kılıyor. Projede yine Kıbrıs coğrafyası, detayları ve havası özenle ve kaliteden ödün vermeden seçilmiş detaylarla, malzemelerle tamamlanmış.

Proje detaylarını inceleyenler bilecektir ancak ben bu projenin tedarikçilerinin biri olarak birkaç konuya dikkat çekmek isterim; projede sunulan teknik şartname, en başta çevreden tutun da insan sağlığına önem ve özen verir niteliktedir. Kendi alanımız olan ahşap konusunda özellikle belirtilen tercihler, sunulan özellikler, alışılmışın dışında ama aslında olması gereken nitelikte. Kullanılacak ahşap malzemelerin ormanlarımızı koruma özel sertifikalı (FSC) olmasının istenmesi gözlerden kaçmayan ve adadaki ihalelerde pek rastlanılmayan bir detay. Seçilen malzemelerde kullanılan bakış açısı tamamen kullanıcı rolünde olmaktan zaten geçiyor. Ekip tarafından ciddi bir empati kurularak yapılan malzeme seçimleri ve tasarımlar, son kullanıcılara ulaştıktan sonra geridönüş olmayacak değerde.

Özellikle bu hususu, daha evvelki Kıbrıs Developments projelerinden de deneyimlemiş olduğumdan dolayı rahatlıkla söyleyebiliyorum. Mutfak ve dolap, yani sabit mobilyaların seçimlerinde, firmanın yaptığı seçimlerden sonra müşterinin yüzündeki mutluluk ve tebessümler bize zaten bunu teyit ediyor. Bu ve diğer detayların, her geçen gün diğer tüm tüketicilerin de üreticilerin de yatırımcıların da farkındalığını artıracağında katkısı olacağını düşünmekteyiz. Parçası olmaktan gurur ve onur duyduğumuz bu başarılı ve özgün organizasyonun ülkemizdeki diğer projelere de ışık tutacağından kuşkum yok.

Bu projeden ev almış veya alacak olan insanların edindikleri kalitenin aslında içeriğinin de fazlasıyla dolgun olduğunu biz tedarikçiler tarafından da teyit etmiş olmanın rahatlığı ile ev sahiplerine neşeli, huzurlu yaşantılar, Kıbrıs Developments ailesine de ülkemize koyduğu en başta vizyon ve diğer katkıların yıllarca devam etmesini dilerim, dileriz.

AMBER CİDDİ ARABACI (CİDDİ MUTFAK LTD.): “KIBRIS TOWN HOUSES PROJESİNDE ENERJİ TASARRUFLU ÜRÜNLER”

Kıbrıs Developments firmasının çok beğeni kazanan Milos Park Homes projesinden sonra yine çok iddialı, yenilikçi ve geleneksel Kıbrıs mimarisine uygun “Kıbrıs Town Houses” projesinde alüminyum doğrama işlerinde çözüm ortağı olarak biz Öztürk-Özel Denizalp Alüminyum ile çalışmayı tercih ettikleri için kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Kıbrıs Town Houses projesinde kullanılacak alüminyum sistem daha önce Milos Park Homes projesinde kullanılan ve sakinlerinin büyük beğenisini ve güvenini kazan COSMOS alüminyum sistem 760 ve 900 serileri olacak. Cosmos 760 ve 900 serileri estetiğin yanında, dar kanat çerçeveleri sayesinde daha fazla gün ışığı, en az profil görünürlüğü sağlamaktadır.

Cosmos 760 ve 900 serleri ile kullanılacak cam konfor cam olup, sıradan çift camlara kıyasla ısı kayıplarını yüzde 50 azaltarak kışın yakıt masraflarını azaltıyor. Yazın ise güneş ışığının içeriye girişini yüzde 40 azaltarak enerji tasarufu sağlamaktadır.

Ayrıca ısı ve güneş kontrolü sağlarken, şeffaflık ve gün ışığından ödün vermez.

ÖZEL DENİZALP: “ÜLKEMİZE VE SEKTÖRE ÖNCÜ BİR PROJE”

Ülkemizin saygın inşaat firmalarından Kıbrıs Developmenst; ilk BREEAM sertifikalı “Kıbrıs Town Houses” projesinde diğer projelerinde olduğu gibi bir kez daha Mepaş Ltd. ürünlerini tercih etmiştir. Kıbrıs Town Houses projesi; Geleneksel Kıbrıs mimarisi öğelerini mekanlara yansıtırken; özenle seçilen firmamızın ürün grupları ile harmanlanmıştır. Mepaş Ltd bünyesinde bulunan dünya markaları Porcelanosa Group, Vives Ceramica, Kale Group (Çanakkale Seramik, Kalebodur,Kalekim, Kale), Grohe ve Classen Parke ürünleri projenin kurgusunu tamamlamak üzere projede yerlerini almıştır.

Seçkin firmalardan özenle seçilen yüksek enerji tasarruflu ve doğa dostu ürünler Kıbrıs’ın doğal güzellikleri ile bütünleşecek, bu projeye yakışır katkı koyacak şekilde sizlerin beğenisine sunulmuştur.

Kıbrıs Developments ailesini “Kıbrıs Town Houses” projesi ile ülkemize ve sektörü yapmış olduğu öncü katkılarından dolayı tebrik eder, projelerinde Mepaş Ltd. ürünlerini tercih ettiğinden dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz.

MUKADDES PARLAR (MEPAŞ MAĞAZA MÜDÜRÜ)

Kıbrıs Town Houses Hakkında:

Kıbrıs Developments imzalı Kıbrıs Town Houses, Girne'nin yeni gözdesi Alsancak'ta konumlanıyor.

Kıbrıs Town Houses 151 konutluk karma bir proje.

İçinde villa da var, iki katlı yapılar da.

Fakat hepsinin ortak özelliği, müstakil oluşu.

Bahçeli veya penthouselu konutların girişleri bile ayrı, hepsinin kendi avlusu var.

4 konut tipinin bulunduğu projede 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar yer alıyor.

Ve tüm bu konutlar oldukça geniş metrekareleriyle dikkat çekiyor, yatırımcısına rahat bir yaşam alanı sunuyor.

Fiyatların 79 bin sterlinden başladığı Kıbrıs Town Houses projesinde satışlar hızla devam ediyor.

Üstelik bu proje için İş Bankası Natamam Konut Kredisi veriyor, hem de tam 20 yıl vadeli.

Yani hemen bugün evinizi seçip, kredi kullanabiliyorsunuz.

Ayda 509 sterlinden başlayan taksitlerle de, Kıbrıs Town Houses projesinde evinize sahip olabiliyorsunuz.

Proje Detaylarını İncelemek İçin: http://kibris.town/

Telefon İle Bilgi Almak İçin: 0 392 444 52 77