Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107
Flaş Haber
Deprem uyarısı!
Kapat

Merakla beklenen “Kıbrıs Zafere Doğru” Dizisinin Afişi Yayınlandı

15 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan ‘Kıbrıs Zafere Doğru’ dizisinin afişi yayınlandı!

09 Ekim 2021 Cumartesi 15:24
40 Okunma
Merakla beklenen “Kıbrıs Zafere Doğru” Dizisinin Afişi Yayınlandı
banner108

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı, ikinci sezonunda “Kıbrıs Zafere Doğru” adıyla yayın hayatına devam eden dizi 15 Ekim Cuma akşamı TRT 1’de başlıyor. Dizinin merakla beklenen yeni sezon afişi izleyiciyle buluştu.

Kıbrıs’ın şanlı “Erenköy Direnişi”nin ekrana geleceği yeni sezonda Kıbrıslı Türklerin vatanı için verdiği zorlu mücadelede tüm gerçekçiliği ve çarpıcılığıyla ekranlara yansıtılacağı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin afişi adeta dizinin tüm gerçekliğini yansıtıyor.

Çekimleri Kıbrıs’ta devam eden Kıbrıs Zafere Doğru, güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı hikayesi ve başarılı prodüksiyonuyla yeni sezonda ekranlara damga vuracak.

“Kıbrıs Zafere Doğru”nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer.

Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe’nin Kıbrıs’a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır.

Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye’den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye’nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı “Kıbrıs Zafere Doğru” 15 Ekim Cuma akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında...

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Zafere Doğru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Ruh Sağlığı Haftası
Dünya Ruh Sağlığı Haftası
Dikkatsizlik kaza getirdi
Dikkatsizlik kaza getirdi
Denktaş'ın Anıt Mezarının Bulunduğu Parkın Projesinin Hazırlanması İle İlgili Karar Resmi Gazete’de
Denktaş'ın Anıt Mezarının Bulunduğu Parkın Projesinin Hazırlanması İle İlgili Karar Resmi Gazete’de
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim