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Meral Akıncı, Aydınköy Köy Kadın Kursu Sergisi’nin açılışına katıldı

Aydınköy Köy Kadın Kursu Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:15
Meral Akıncı, Aydınköy Köy Kadın Kursu Sergisi’nin açılışına katıldı

Meral Akıncı açılışta yaptığı konuşmada, köy kadın kurslarında üretilen işlerle  kültürün yaşatılıp geleneklerin canlı tutulduğunu söyledi  ve köy kadına kursuna katılan kursiyerlerin kendilerine has özellikleri ve yaratıcılıklarını estetikle buluşturup üretime dönüştürdüğünü kaydetti.

Meral Akıncı, serginin açılışında kadın ve erkeklerin beraber yer almasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Köy kadın kurslarının önemli bir sosyalleşme aracı olduğunu, kolektif üretimin aynı zamanda bir grup terapisi olduğunu belirten Meral Akıncı, bu kurslar ile birlikte kursiyerlerin zaman içerisinde birbirlerine güvenmeyi öğrenip paylaşım içerisinde olduklarını dile getirdi.

Köy kadın kurslarıyla birlikte, katılımcıların problem çözme konusunda ortak beceriler geliştirdiklerini de belirten Meral Akıncı, bu kursların dayanışma ve işbirliği ruhunu artırdığını ifade etti.

Köy kadın kurslarında üretilenlerin satın alınmasının önemine de değinen Meral Akıncı, ortaya çıkan işlerin satışa çıkarılmasının kadının ekonomik yaşama katılımı açısında da önemli olduğunu söyledi.

(BRT/TAK)

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Meral Akıncı
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