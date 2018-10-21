Meral Akıncı, Baybars ve kadın milletvekilleri ile “Kadın ve Çocuk hakları”nı tartıştı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ve kadın milletvekilleriyle

Cumhurbaşkanlığı’nda “Kadın ve Çocuk hakları”yla ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Meral Akıncı, konuklarıyla KKTC’de kadın ve çocuk haklarının korunup geliştirilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, ayrıca her iki konuyla ilgili yasalar, Cumhuriyet Meclisi gündemindeki bu konulardaki yasa tasarıları ile yürütülen çalışmalar tartışıldı.

Toplantıda, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın eşi Rana Uluçay ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri ile birlikte UBP Milletvekilleri Resmiye Canaltay ile İzlem Gürçağ Altuğra; CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli; HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ile Jale Refik Rogers da yer aldı.

Kadın ve çocuk haklarıyla ilgili çalışmalara katkı yapmak acıyla başlatılan toplantılar önümüzdeki dönemde de devam edecek.

BRT