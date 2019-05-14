Meral Akıncı “Haklarımı Biliyorum” kitabı hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nü (ODTÜ-KKK) ziyaret ederek, Öğrenci Temsilcileri Konseyi öğrencileri ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencilerine, Cumhurbaşkanlığının çocuk haklarıyla ilgili hazırladığı “Haklarımı Biliyorum” kitabı hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ne gelişinde Rektör Danışmanı Doç. Dr. Volkan Esat tarafından karşılanan Meral Akıncı’ya ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz eşlik etti.

Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Başkanı Dr. Eda Sun Selısık’ın başkanlık ettiği öğrenci grubuna konuşan Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığında, çocuk, yaşlılar, gençler, engelliler ve kadınlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatarak, “Haklarımı Biliyorum” kitabının, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencilerine de yararlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Meral Akıncı, Cumhurbaşkanlığında farklı zamanlarda çocuklarla bir araya geldiklerini ve 23 Nisan günü Cumhurbaşkanlığı bahçesini engelli bireylere açtıklarını, 23 Nisan haftasında da ülke genelindeki okullardan gelen öğrencilerle çocuk çalıştayı düzenlediklerini e söyledi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 1989’da kabul ettiği, KKTC Cumhuriyet Meclisinin de 1996’da onayladığı Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki çocuk haklarını, çocuk diliyle, çok anlaşılır, çocukların yaşlarına uygun bir dille anlayıp öğrenmeleri amacıyla uyarladığını aktaran Meral Akıncı, kitabı Yağmur Beyhanlı’nın da resimlediğini söyledi.

“Haklarımı Biliyorum” kitabını öğrencilere dağıtan Meral Akıncı, “İleride sizlere de yararlı olacağını düşündük” dedi.

Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Başkanı Dr. Eda Sun Selışık da, kitabın, ailenin tüm fertlerine yararlı olacak bir çalışma olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Meral Akıncı, başkanı olduğu KAYAD’ın çalışmaları hakkında da bilgi verdi.