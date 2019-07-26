Meral Akıncı Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finalistlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması finalistlerini kabul etti.

Meral Akıncı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde gerçekleştirilecek iki organizasyonun, uzun yıllardır süren yolculuklar olduğunu belirtti.

Meral Akıncı, düzenlenen her iki organizasyonda da KKTC’nin tanıtıldığını kaydetti.

Her iki yarışmanın sosyal açıdan önemine değinen Meral Akıncı, “Gençlerimizin katıldığı bu yarışmalar, gerek kanayan bir yara olan kansere gerekse her gün artan uyuşturucu problemine karşı maddi ve manevi yönden destek verecektir” diye konuştu.

Bülent Günkut da KKTC’nin dünyaya tanıtımı için 33 yıldır Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması’nın gerçekleştirildiğini belirtti.